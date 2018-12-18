Ersun Yanal, Fenerbahçe Yönetiminden Trabzonsporlu Kucka'nın Transferini İstedi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yönetimden ilk olarak Trabzonspor'da forma giyen Juraj Kucka'nın transferini istedi.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın takımın başına getirilmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verildi. Yanal, yönetime sunduğu raporda eski takımı Trabzonspor'dan Juraj Kucka'nın transfer edilmesini istedi.
TAKIMDAN AYRILMASI KESİN GİBİ
Bordo-mavili takımda bu sezon yalnızca 2 maçta ilk 11'de başlayan Slovak futbolcunun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Trabzonspor'un ezeli rakibi Fenerbahçe'nin teklifi karşısında nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor son olarak Mehmet Ekici transferi için görüşmüş ve anlaşma sağlanamamıştı.
5 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ
31 yaşındaki futbolcu 2017 yazında Milan'dan 5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Çek oyuncunun Trabzonspor'la 30 Haziran 2020'ye kadar kontratı bulunuyor.
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adam şampiyonluga oynuyor fenere gelip kümemi düşsünCevap Yaz Yayından Kaldır
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Aziz baskan takima sahip cik sen bu takim icin ceza yattin senin degerini bilemediler ilahi adalet sonlari kotu oldu bu takimin tek kurtulusu aziz baskandirCevap Yaz Yayından Kaldır
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VermezlerCevap Yaz Yayından Kaldır
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O hadi hayırlısı bu da kuluçkada civciv beslenmeye geliyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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SLOVAK MI ÇEK Mİ KARAR VERİN :):):):):)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır