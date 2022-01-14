Ersin topu dışarı attı, oyun durdu! Dualar ve alkışlar Ahmet Çalık için yükseldi - Haberler Spor
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Ersin topu dışarı attı, oyun durdu! Dualar ve alkışlar Ahmet Çalık için yükseldi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş-Gaziantep FK karşılaşmasında trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık anıldı. Kaleci Ersin, 6. dakikada topu dışarı attı, oyun durdu. Alkışlar ve dualar Ahmet Çalık için yükseldi.

Spor dünyasını yasa boğan Ahmet Çalık, Beşiktaş- Gaziantep Fk maçında unutulmadı. 6. dakikada Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, topu taca gönderdi.

Ersin topu dışarı attı, oyun durdu! Dualar ve alkışlar Ahmet Çalık için yükseldi

OYUN DURDU

Ahmet Çalık anısına oyun durdu, tüm stat hayatını kaybeden genç futbolcuyu alkışlayarak andı. Önder Karaveli ve bazı futbolcular Ahmet Çalık için dua etti.

AHMET ÇALIK TEZAHÜRATI

Beşiktaşlı tribünlerden de Ahmet Çalık için tezahürat yapıldı. Bir dakikalık aranın ardından Gaziantepli oyuncuların topu Beşiktaş'a geri göndermesiyle maç tekrar başladı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Sorumlusu Haberler.com - Spor Haberleri
Ahmet Çalık unutulmadı

Ahmet Çalık unutulmadı

 Beşiktaş-Gaziantep karşılaşmasında tempo çok yüksek

Beşiktaş-Gaziantep karşılaşmasında tempo çok yüksek

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