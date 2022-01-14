Ersin topu dışarı attı, oyun durdu! Dualar ve alkışlar Ahmet Çalık için yükseldi

Spor dünyasını yasa boğan Ahmet Çalık, Beşiktaş- Gaziantep Fk maçında unutulmadı. 6. dakikada Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, topu taca gönderdi.

OYUN DURDU

Ahmet Çalık anısına oyun durdu, tüm stat hayatını kaybeden genç futbolcuyu alkışlayarak andı. Önder Karaveli ve bazı futbolcular Ahmet Çalık için dua etti.

AHMET ÇALIK TEZAHÜRATI

Beşiktaşlı tribünlerden de Ahmet Çalık için tezahürat yapıldı. Bir dakikalık aranın ardından Gaziantepli oyuncuların topu Beşiktaş'a geri göndermesiyle maç tekrar başladı.

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