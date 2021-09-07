Ersin Düzen'den Şenol Güneş'e olay istifa çağrısı: Z raporunu alsak mı artık hocam!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ersin Düzen'den Şenol Güneş'e olay istifa çağrısı: Z raporunu alsak mı artık hocam!

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Hollanda-Türkiye maçının devre arasında yorumcu Ersin Düzen'den çarpıcı bir paylaşım geldi. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i eleştiren Düzen, üstü kapalı şekilde deneyimli hocayı istifaya davet etti.

Türkiye, Hollanda'da kabus gibi gece yaşadı. Rakibine 6-1 mağlup olan A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda liderlikten oldu. Karşılaşmanın devre arasında yorumcu Ersin Düzen olay bir paylaşımda bulundu.

"CEBELİTARIK KADAR OLAMADIK"

Ersin Düzen sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Şenol Güneş, Cebelitarık maçının ilk yarısındaki kötü oyun için "Rakibimiz Hollanda karşısında da iyi savunma yaptı. 41 dk gol yemediler" demişti. Cebelitarık kadar olamadık! A,B,C plan tutmadı, senin harf bitti. Z raporunu alsak mı artık hocam?!

Ersin Düzen'den Şenol Güneş'e olay istifa çağrısı: Z raporunu alsak mı artık hocam!
Ersin Düzen'den Şenol Güneş'e olay istifa çağrısı: Z raporunu alsak mı artık hocam!
Ali Gülhan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Faik Öztrak Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Deniz Akkaya Şeyma Subaşı
Spor Cristiano Ozan Tufan Şenol Güneş Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ersin Düzen'den Şenol Güneş'e olay istifa çağrısı: Z raporunu alsak mı artık hocam! - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 00:13:24. #1.16#

title