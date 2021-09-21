Ersin Destanoğlu ilk kez gol yedi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ersin Destanoğlu ilk kez gol yedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ersin Destanoğlu ilk kez gol yedi

Beşiktaş-Adana Demirspor karşılaşmasının 60. dakikasında konuk ekip skoru 3-1'e getirirken, bu gol, Ersin Destanoğlu'nun bu sezon yediği ilk gol oldu.

BEŞİKTAŞ (İHA) - Beşiktaş- Adana Demirspor karşılaşmasının 60. dakikasında konuk ekip skoru 3-1'e getirirken, bu gol, Ersin Destanoğlu'nun bu sezon yediği ilk gol oldu.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'u ağırlarken, karşılaşmanın 60. dakikasında konuk ekip farkı 2'ye indiren golü kaydetti. Mücadele 3-0 devam ederken kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Vargas, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırırken, skoru da 3-1'e getiren isim oldu. Bu gol, Beşiktaş'ın bu sezon evinde oynadığı maçlarda yediği ilk gol olurken, aynı zamanda kaleci Ersin Destanoğlu'nun da filelerden çıkardığı ilk top oldu. Geride kalan 5 maçın 4'ünde kaleyi koruyan genç eldiven, bu maçlarda rakip forvetlere geçit vermezken, 3-2 kazanılan Antalyaspor karşılaşmasında ise kale Mert Günok'a emanetti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon! Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon! Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor

 Dolmabahçe'de gol yağmuru devam ediyor! Fark yeniden 1'e indi

Dolmabahçe'de gol yağmuru devam ediyor! Fark yeniden 1'e indi

 Adana Demir maçı öncesi Beşiktaş'ta 6 sakat, 2 şüpheli! Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk yaşıyor

Adana Demir maçı öncesi Beşiktaş'ta 6 sakat, 2 şüpheli! Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk yaşıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Murat Kurum
Magazin Demet Akalın Yıldız Tilbe Kenan İmirzalıoğlu
Spor Fatih Terim Lionel Messi Stefan Kuntz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ersin Destanoğlu ilk kez gol yedi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 21:53:18. #1.11#