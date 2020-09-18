Ersan Parlatan: "Penaltı golünden sonra oyundan düştük"
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Ersan Parlatan: "Penaltı golünden sonra oyundan düştük"

- Ersan Parlatan: "Penaltı golünden sonra oyundan düştük" Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile berabere kalan Göztepe'de Teknik Sorumlu Ersan Parlatan, "Çok güzel bir organizasyonla 1-0 öne geçtik. Maalesef penaltı golünden sonra oyundan düştük" dedi.

18.09.2020 23:10 | Son Güncelleme: 18.09.2020 23:48

- Ersan Parlatan: "Penaltı golünden sonra oyundan düştük"

MALATYA - Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile berabere kalan Göztepe'de Teknik Sorumlu Ersan Parlatan, "Çok güzel bir organizasyonla 1-0 öne geçtik. Maalesef penaltı golünden sonra oyundan düştük" dedi.

1-1 sonuçlanan Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, deplasmanda aldıkları bir puanı hak ettiklerini belirterek, "İlk yarım saat iyi bir Göztepe izledik. İstediklerimizi sahaya yansıtan, oyunun hakimiyetini elinde bulunduran, çok güzel bir organizasyonla 1-0 öne geçtik. Maalesef penaltı golünden sonra oyundan düştük. İstediklerimizi ilk devrenin son 15 dakikasında yapamadık. İkinci devre zaman zaman oyundan düştük. İkinci devre oyunun seyir zevki düştü, oyun çok durdu" diye konuştu.

İzmir'e puanla döndüklerini ifade eden Parlatan, önümüzdeki hafta sahalarında Gaziantep'i konuk edeceklerini ve bu nedenle de maça kadar iyi dinlenerek karşılaşmaya hazırlanacaklarını söyledi. Parlatan, Gaziantep karşısında da 3 puanla ayrılacaklarına inandıklarını dile getirdi.

Ersan Parlatan: 'Penaltı golünden sonra oyundan düştük'

Kaynak: İHA

IHA Editörü - NUMAN GÜDER
NUMAN GÜDER
IHA Editörü
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