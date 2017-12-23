Ersan'ın 22 Sayısı Galibiyete Yetmedi
Milli basketbolcunun etkili performansına karşın Hawks, Oklahoma deplasmanından galibiyet çıkarmayı başaramadı.
NBA'de baştan sona çekişme içinde geçen mücadelenin ardından Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 120-117 mağlup etti.
Oklahoma City Thunder, all-star oyuncusu Russell Westbrook'un üstün performansının yardımıyla ağırladığı Atlanta Hawks'ı 120-117'lik skorla geçerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
Son saniye üçlüğüyle Thunder'a üst üste üçüncü galibiyetini getiren Russell Westbrook karşılaşmayı 30 sayı 15 asist ve 7 ribauntla tamamlarken, Carmelo Anthony 24, Paul George 17, Steven Adams da 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Sezonun 25. mağlubiyetini yaşayan Hawks'taki en iyi performanslarından birini sergileyen milli basketbolcu Ersan İlyasova, ilk 5'te başladığı mücadeleyi 22 sayı, 3 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla tamamladı. Marco Belinelli 27, Malcolm Delaney 20 sayı, John Collins de 16 sayı ve 9 ribaunt kaydetti.
Aynı başlıkta
NBA
Sonuçlar
Atlanta HawksEkipOklahoma City ThunderEkipErsan İlyasovaSporcuRussell WestbrookSporcu