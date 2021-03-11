Utah Jazz sözleşmeyi imzaladı
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Utah Jazz sözleşmeyi imzaladı

11.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:40
Utah Jazz sözleşmeyi imzaladı

NBA Batı Konferansı takımlarından Utah Jazz milli basketbolcu Ersan İlyasova ile sözleşme imzaladı.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, NBA Batı Konferansı takımlarından Utah Jazz ile sözleşme imzaladı.

NBA'de basketbol kariyerini sürdüren milli basketbolcu Ersan İlyasova, kasım ayında Milwaukee Bucks tarafından serbest bırakılmıştı. O dönemden beri serbest statüsünde bulunan İlyasova'nın yeni takımı belli oldu. 33 yaşındaki basketbolcu, NBA takımlarından Utah Jazz ile sözleşme imzaladı. Utah Jazz'da daha önce Mehmet Okur da forma giymişti.

Ersan İlyasova, 2005 yılında Milwaukee Bucks tarafından 2. tur 36. sıradan seçilmişti. Milli basketbolcu NBA kariyerinde Milwaukee dışında Detroit Pistons, Orlando Magic, Oklahoma City Thunder, Philadelphia 76ers ve Atlanta Hawks'ta forma giydi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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