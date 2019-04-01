Erp On Azure Projesi Kapsamında İş Yazılımlarınız İçin Bulut Platformunun Sağladığı Avantajlar Neler

Makronet Çözüm Kanalı Yöneticisi Elçin Çim, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

ERP on Azure Projesi hakkında bilgiler veren Çim, şunları kaydetti: "İşletmelerin geneline baktığımızda lokal yatırımların üzerindeki iş yüklerinin %80'i iş yazılımları ve buna bağlı olarak ERP yazılımlarını kapsıyor. Bizler de bu noktada ERP çözümlerini Microsoft Azure altyapı hizmeti ile bir araya getiriyor ve son kullanıcıya tamamen güvenli web tabanlı, aynı zamanda buluta uyumlu tümleşik bir yapıda hizmet olarak sunuyoruz. Bu sayede iş yazılımları %50 oranında lokal yatırım maliyetinden kurtulmuş oluyor."