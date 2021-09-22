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Müthiş başarı! Erol Bulut'un takımı Gaziantep'in attığı gol, Türk futbol tarihine geçti

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Müthiş başarı! Erol Bulut'un takımı Gaziantep'in attığı gol, Türk futbol tarihine geçti

Gaziantep FK, Başakşehir karşısında 10. saniyede Muhammet Demir'in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol Süper Lig'de atılan en hızlı gol oldu. Böylece Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Aykut Kocaman'ın takımı Başakşehir karşısında bulduğu erken golle Süper Lig tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, 10. saniyede Muhammed Demir'in ayağından gelen golle Başakşehir karşısında öne geçti. Yayıncı kuruluşa göre; 10. saniyede atılan bu gol, Süper Lig tarihinin en erken golü olarak kayıtlara geçti.

Erol Bulut'un takımı Gaziantep'in attığı gol, Türk futbol tarihine geçti

BEVON ROBERTS GERİDE KALDI

En hızlı atılan gol rekoru bundan önce Darryl Bevon Roberts ismindeydi. Roberts, Denizlispor formasıyla 29 Kasım 2008 tarihinde Eskişehirspor ağlarını 12. saniyede sarsmıştı.

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