Erol Bulut'tan dikkat çeken şampiyonluk temennisi: Umarım sezon sonuna kadar namağlup gideriz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 3-1 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Soyunma odasında yaptığı konuşmanın galibiyette büyük etken olduğunu söyleyen genç çalıştırıcı, sezon sonuna namağlup girmek ve şampiyon olmak istediklerini belirtti.

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Trabzonspor karşısında aldıkları 3-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Sosa değişikliği hakkında konuşan Bulut, "Maça iyi başladık, baskılı başladık, pozisyonlar yakaladık ama golü yapamadık. Lemos ile Sosa arasında bir anlaşmazlık oldu, golü yedik ve dağıldık. Soyunma odasında bazı sözler söyledim ve bu takımı etkiledi. İkinci yarıda yaptığımız direkt değişiklikler etkili oldu, daha fazla hücum yapmak istedik" dedi.

"UMARIM SEZON SONUNA KADAR NAMAĞLUP GİDERİZ"

Fenerbahçe'nin geri dönüşünü de değerlendiren Bulut, "1-0 geri düştükten sonra müthiş mücadele etti oyuncularım. 1'i istedik, 2'yi attık, 2'yi istedik, 3'ü attık, 4'ü de bulabilirdik çok iyi bir geri dönüş yaptık. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Oyunun gidişatı beraberlik olur, mağlubiyet de yaşanacak ama inşallah sezon sonuna dek namağlup ilerleme şansını yakalarız. Ben ve oyuncularım elinden geleni yapacak" şeklinde konuştu.