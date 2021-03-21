Erol Bulut'tan çarpıcı eleştiri! Derbide alınan beraberliğin faturasını futbolcularına çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Erol Bulut'tan çarpıcı eleştiri! Derbide alınan beraberliğin faturasını futbolcularına çıkardı

21.03.2021 22:12 | Son Güncelleme: 21.03.2021 22:18
Erol Bulut'tan çarpıcı eleştiri! Derbide alınan beraberliğin faturasını futbolcularına çıkardı

Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda yayıncı kuruluşa konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sarı lacivertli takımın forvetlerine göndermede bulundu. Bulut hücum futbolcularının skor katkısını eleştirirken, "Sezon başında aldığımızda doğru kişiler olduğunu düşündük" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın hücum hattını eleştirdi.

"SON VURUŞLARDA EKSİĞİZ"

Erol Bulut, takımda forvetlerin gol atamama sıkıntısı üzerine, "Takımımıza baktığımızda 20 futbolcumuz gol attı ve bu güzel bir şey. Ama tabii ki hücumdaki futbolcularımızdan daha fazlasını bekleyebiliriz. Sezon başında aldığımızda doğru kişiler olduğunu düşündük. Evet biraz az olsa da futbolcularımız yine de o gol pozisyonlarına giriyor. Değerlendirmede sorun yaşıyoruz. Önümüzdeki maçlarda inşallah daha iyiye gider. Son vuruşlarda eksiğiz. Nedeni daha çok çalışmamız lazım. Son vuruşlarda futbolcularımız konsantre olamıyor. Bunu en üst seviyeye çekmemiz gerekiyor. 10 maç kaldı, harekete geçmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Türkan Şoray Berrak Tüzünataç Aras Bulut İynemli
Spor Mesut Özil Caner Erkin Deniz Türüç Aykut Kocaman Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erol Bulut'tan çarpıcı eleştiri! Derbide alınan beraberliğin faturasını futbolcularına çıkardı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 22:18:59. #1.16#
title