Erol Bulut: Mesut Özil'i en kısa zamanda sahalarda göreceğiz

Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, yeni transfer Mesut Özil ile ilgili, "Yavaş yavaş antrenmanlara başlayacak. İngiltere'de antrenman yaptığını biliyoruz. Sadece maç eksiği var, en kısa zamanda kendisini sahalarda aramızda göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bulut, Süper Lig'in 20. haftasında 1-1 sona eren Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, zor Sivas deplasmanından 3 puan almak istediklerini ancak 1 puan alabildiklerini dile getirdi.

Her puanın kendileri için önemli olduğunu dile getiren Fenerbahçe Teknik Direktörü, özellikle böyle zor bir deplasmanda Sivasspor'a karşı alınan puanın önemine değindi.

"MESUT ÖZİL'İN SADECE MAÇ EKSİĞİ VAR"

Mesut Özil'in takımda ne zaman görev alabileceğiyle ilgili soru üzerine de Erol Bulut, "Karantina süreci var o bittikten sonra aramıza en kısa zamanda katılacak. Zaten uzun bir süre karantinadan dolayı 10-12 gün çalışmadı. Aramıza geldiğinde 15-16 gün olacak, yavaş yavaş antrenmanlara başlayacak. İngiltere'de antrenman yaptığını biliyoruz. Sadece maç eksiği var, en kısa zamanda kendisini sahalarda aramızda göreceğiz inşallah." dedi.