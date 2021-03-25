Erol Bulut istifa mı etti? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu? Erol Bulut ile neden yollar ayrıldı?

Fenerbahçe'de Erol Bulut son dakika gelişmesiyle ile gündeme geldi. Yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıkladı. Fenerbahçe'de yeni teknik direktör olarak Emre Belözoğlu getirildi. Peki, Erol Bulut istifa mı etti? Erol Bulut neden ayrıldı?