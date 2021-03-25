Erol Bulut istifa mı etti? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu? Erol Bulut ile neden yollar ayrıldı?
Fenerbahçe'de Erol Bulut son dakika gelişmesiyle ile gündeme geldi. Yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıkladı. Fenerbahçe'de yeni teknik direktör olarak Emre Belözoğlu getirildi. Peki, Erol Bulut istifa mı etti? Erol Bulut neden ayrıldı?
Son Dakika: Fenerbahçe, Erol Bulut ile yollarını ayırdı. Peki Erol Bulut'un yerine yeni teknik direktör kim olacak? Hangi isim teknik direktörlüğe geldi? Yeni teknik antrenör Emre Belözoğlu mu oldu? Detaylar haberimizde.
EROL BULUT İSTİFA MI ETTİ?
Yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı. Resmi açıklamaya göre 25 Mart Perşembe günü itibariyle Fenerbahçe ve Erol Bulut karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?
Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamaya göre sezonun geri kalan haftalarında takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu olacak.
FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
2020-21 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır. Süper Lig'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz.