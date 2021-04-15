Erol Bulut ile Volkan Demirel'in ortak olduğu iddiası

Fenerbahçe eski teknik direktörü Erol Bulut'un, yardımcılığını yapan Volkan Demirel ile birlikte Acarkent'te bir kasap dükkanı açtığı iddiası ortaya atılmıştı. Volkan Demirel yaptığı açıklamayla iddiaları yalanlarken, Erol Bulut da, "Hakkımda eski çalışma arkadaşım Volkan Demirel ile ortak olduğumuz haberleri gerçeği yansıtmamaktadır'' dedi.