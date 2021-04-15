Erol Bulut ile Volkan Demirel'in ortak olduğu iddiası
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Erol Bulut ile Volkan Demirel'in ortak olduğu iddiası

Erol Bulut ile Volkan Demirel'in ortak olduğu iddiası
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Spor

Fenerbahçe eski teknik direktörü Erol Bulut'un, yardımcılığını yapan Volkan Demirel ile birlikte Acarkent'te bir kasap dükkanı açtığı iddiası ortaya atılmıştı. Volkan Demirel yaptığı açıklamayla iddiaları yalanlarken, Erol Bulut da, "Hakkımda eski çalışma arkadaşım Volkan Demirel ile ortak olduğumuz haberleri gerçeği yansıtmamaktadır'' dedi.

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut ile hala Fenerbahçe'de antrenörlük yapan Volkan Demirel'in ortak bir ticari girişimde bulunarak kasap açtığı iddiası gündeme gelmişti. Volkan Demirel, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında hakkımda çıkan eski hocam Erol Bulut ile ticari ortak olduğumuz haberleri tamamen gerçek dışıdır" sözleriyle iddiaları yalanladı.

BULUT DA İDDİALARI YALANLADI

Volkan Demirel'in açıklamasının üstünden bir gün geçtikten sonra Erol Bulut da iddiaları yalanladı. Bulut, "Hakkımda bazı basın yayın organlarında yer alan eski çalışma arkadaşım Volkan Demirel ile ortak olduğumuz haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
Doğruluk Kontrolü
Erol Bulut ile Volkan Demirel'in ortak olduğu iddiası
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Fenerbahçe eski teknik direktörü Erol Bulut'un, yardımcılığını yapan Volkan Demirel ile birlikte Acarkent'te bir kasap dükkanı açtığı iddiası ortaya atılmıştı.

Volkan Demirel yaptığı açıklamayla iddiaları yalanlarken, Erol Bulut da ortaklık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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