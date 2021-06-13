Erol Bulut ile Papiss Cisse yeniden aynı takımda buluşuyor

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Gaziantep FK'yla sözleşme imzalayan teknik direktör Erol Bulut, sarı-lacivertlilerle sözleşmesi biten Papiss Cisse'nin transfer edilmesi için talimatı verdi. Genç hoca daha önce Alanyaspor ve Fenerbahçe'de takımına aldırdığı Senegalli futbolcuyla Gaziantep döneminde de çalışmak istiyor.