Erol Bulut ile Papiss Cisse yeniden aynı takımda buluşuyor
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Gaziantep FK'yla sözleşme imzalayan teknik direktör Erol Bulut, sarı-lacivertlilerle sözleşmesi biten Papiss Cisse'nin transfer edilmesi için talimatı verdi. Genç hoca daha önce Alanyaspor ve Fenerbahçe'de takımına aldırdığı Senegalli futbolcuyla Gaziantep döneminde de çalışmak istiyor.
Gaziantep FK'yla sözleşme imzalayan teknik direktör Erol Bulut, Alanyaspor ve Fenerbahçe'de de beraber çalıştığı Papiss Cisse'nin transfer edilmesi için talimatı verdi.
EROL BULUT'LA ÇALIŞMAK İSTİYOR
Kırmızı-Siyahlılar da bu transfer için harekete geçerken, Kanarya ile sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncuyla temaslara başladı. 36 yaşındaki futbolcunun da Erol Bulut'la yeniden çalışmak istediği kaydedildi.