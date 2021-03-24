Erol Bulut için karar verildi! F.Bahçe'nin kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor

Sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren ve şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut'la ilgili ortaya atılan son iddia bomba etkisi yarattı. Fenerbahçe'nin genç çalıştırıcıyla milli arada yolları ayıracağı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin ayrılıkla ilgili resmi açıklamayı 1-2 gün içinde yapması bekleniyor. Bulut'un yerine ise sezon sonuna kadar geçici bir çözüm aranacak.

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'la yolların ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Şampiyonluk yarışında zirvenin gerisinde kalan sarı-lacivertlilerde Gençlerbirliği ve Beşiktaş'a kaybedilen puanlar bardağı taşıran son damla oldu. Fenerbahçe birkaç gün içinde genç çalıştırıcıyla yolları ayırdığını açıklayabilir.

"AYRILIK RESMEN AÇIKLANABİLİR"

Fenerbahçe'nin birkaç gün içinde Erol Bulut ile yolları ayırabileceğini belirten A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, "Fenerbahçe şu anda üç günlük izinde. Fenerbahçe milli arada değişikliğe gidebilir. Ali Koç ve Emre Belözoğlu'nun bu konuyla ilgili fikirleri var. Bu konu değerlendiriliyor. Beşiktaş karşısında etkisiz bir görüntü ortaya çıktı, takımda coşkunun olmaması, camiada taraftarın artık Erol Bulut'un kredisinin olmaması bu ihtimali güçlendiriyor. Fenerbahçe önümüzdeki birkaç gün içinde Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıklayabilir" dedi.

"YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞE SICAK BAKIYOR"

Teknik direktör değişikliğine yönetimin sıcak baktığını belirten Kul, "Sezon sonuna kadar geçici bir çözüm olabilir. Takımın istenilen performansı sergileyememesi bu kararın alınmasında büyük pay sahibi oldu. Gençlerbirliği maçında alınan mağlubiyet sonrası Beşiktaş maçında da iyi oyun ortaya konmaması sonrası yönetim artık değişiklik fikrine sıcak bakıyor. Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'de Erol Bulut ile ilgili farklı bir karar çıkabilir" ifadelerini kullandı.

"EMRE BELÖZOĞLU İHTİMALİ YOK"

Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun yeni teknik direktör olacağına yönelik iddialara ise Kul, "Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe geçeceğine ihtimal vermiyorum. Burada farklı bir model söz konusu olacak. Erol Bulut hakkında yönetimin 1-2 gün içinde bir karar vermesi bekleniyor" dedi.

(A SPOR)