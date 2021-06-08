F.Bahçe'nin eski hocası Erol Bulut, Cisse ve Thiam'ı Gaziantep'e transfer ediyor
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F.Bahçe'nin eski hocası Erol Bulut, Cisse ve Thiam'ı Gaziantep'e transfer ediyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Gaziantep'i çalıştırmaya başlayan Erol Bulut, Sarı-Lacivertli eski takımından transfer yapıyor. Bulut, Papiss Cisse ve Mame Thiam'ı istedi. Gaziantep yönetimi, isimleri makul buldu. Fenerbahçe'nin mukavelesi biten Cisse ile devam etmeme kararı var. Yüksek ihtimalle Thiam'la da ayrılık yaşanacak. Bu iki futbolcunun Antep ekibinin formasını giyme olasılığı bir hayli fazla.

Gaziantep Futbol Kulübü yöneticileri ve Teknik Direktör Erol Bulut transfer için buluştu. Birçok futbolcu isminin gündeme geldiği Gaziantep FK'da forvet adayları olarak Mame Thiam ve Papiss Cisse ön plana çekti.

CISSE İLE GÖRÜŞTÜ

Yönetim, bu isimlere sıcak bakarken Erol Bulut da harekete geçti. Bulut, Alanya'dan ve F.Bahçe'den eski öğrencisi olan Cisse ile görüşme gerçekleştirdi. Cisse, yüksek ihtimalle önümüzdeki sezon Gaziantep formasını giyecek.

Erol Bulut, eski öğrencileri Cisse ve Thiam'ı Gaziantep'e transfer ediyor

THIAM'DA ÜÇ FORMÜL

Mame Thiam'ın ise Fenerbahçe ile olan sözleşmesi devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in Valencia dışında eldeki tüm forvetlerle yolları ayırması bekleniyor. Thiam'ın kiralama formülü ile ayrılması gündemde. Ancak iki tarafın da çıkarını koruyacak makul bir bonservis bedeli ya da takasla ayrılabilir.

F.Bahçe'nin eski hocası Erol Bulut, Cisse ve Thiam'ı Gaziantep'e transfer ediyor
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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