Erol Bulut, Başakşehir maçında Mesut'u ilk 11'de görevlendirecek
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Erol Bulut, Başakşehir maçında Mesut'u ilk 11'de görevlendirecek

09.02.2021 13:06 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:28

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, yıldız futbolcu Mesut Özil'i ilk 11'de sahaya sürmeyi düşünüyor.

Süper Lig'de Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynayacağı Medipol Başakşehir maçını kazanarak yara sarma hedefinde.

Karşılaşma öncesinde sarı lacivertlilerde önemli bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Erol Bulut'un bu karşılaşmada kadroda ufak çaplı bir rotasyon yaparak bazı isimleri dinlendirmesi bekleniyor. Ancak asıl önemlisi, sadece ara transfer döneminin değil son yılların en büyük bombası olan Mesut Özil'in ilk 11 için hazırlanması. Hatayspor ve Galatasaray maçlarında sonradan oyuna dahil olan 32 yaşındaki yıldız, bu akşam Başakşehir karşısında 11'de sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER DÜŞÜNDÜRÜYOR

Başakşehir macerasına ligde aldığı 2 yenilgiyle başlayan Aykut Kocaman da işleri yoluna koymak için bu karşılaşmayı fırsat olarak görüyor. Ancak Visca, Chadli, Rafael, Mehmet Topal, Caiçara ve Bolingoli'nin sakatlıkları Kocaman'ı düşündürüyor. Berkay, Tolga Ciğerci, Mahmut ve Ömer Ali'nin durumları ise maç saatinde belli olacak.

Erol Bulut, Başakşehir maçında Mesut'u ilk 11'de görevlendirecek
Haber Yorumları (6)
MEMET33: CUMARTESİ BİRAZ HAVASINI SÖDÜRDÜK BU GÜNDE BAŞAKŞEHİR BU BALONU PATLATACAK ALLAHIN İZNİYLE. NE BELLİ BELKİDE MUSLERA GİBİ SAKATLANIP 8 AY OYNAYAMAZDA OLUR KİMBİLİR.
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RECEP-: Hele şükür sonunda doğruyu buldun söyleye söyleye dilimiz de tüy bittiydi
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AĞLAYAN FENEV: mesut falkao gibi son kulanma tarihi geçmiş siz gene ağlamaya devam edin
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