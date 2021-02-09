Erol Bulut, Başakşehir maçında Mesut'u ilk 11'de görevlendirecek

Gerçekten "deprem uzmanı" diye bir meslek var mı? Uzmandan yanıt geldi

Süper Lig'de Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynayacağı Medipol Başakşehir maçını kazanarak yara sarma hedefinde.

Karşılaşma öncesinde sarı lacivertlilerde önemli bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Erol Bulut'un bu karşılaşmada kadroda ufak çaplı bir rotasyon yaparak bazı isimleri dinlendirmesi bekleniyor. Ancak asıl önemlisi, sadece ara transfer döneminin değil son yılların en büyük bombası olan Mesut Özil'in ilk 11 için hazırlanması. Hatayspor ve Galatasaray maçlarında sonradan oyuna dahil olan 32 yaşındaki yıldız, bu akşam Başakşehir karşısında 11'de sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER DÜŞÜNDÜRÜYOR

Başakşehir macerasına ligde aldığı 2 yenilgiyle başlayan Aykut Kocaman da işleri yoluna koymak için bu karşılaşmayı fırsat olarak görüyor. Ancak Visca, Chadli, Rafael, Mehmet Topal, Caiçara ve Bolingoli'nin sakatlıkları Kocaman'ı düşündürüyor. Berkay, Tolga Ciğerci, Mahmut ve Ömer Ali'nin durumları ise maç saatinde belli olacak.