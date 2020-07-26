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Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Türkiye Kupası finalinden sonra netleşecek

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Konyaspor maçının ardından ilk yarıda oynadıkları futbolun kendilerine hiç yakışmadığını belirterek, elde ettikleri galibiyetle Avrupa şansının doğduğunu ve çarşamba günü oynayacakları maça odaklandıklarını ifade etti. Bulut, F.Bahçe durumunun Türkiye Kupası finalinden sonra netleşeceğini söyledi.

26.07.2020 00:14 | Son Güncelleme: 26.07.2020 01:25

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 34. haftasında 3-2 kazandıkları Konyaspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

İlk yarıda oynadıkları futbolun kendilerine hiç yakışmadığını ifade eden Erol Bulut, "Bunu Konyaspor iyi değerlendirdi. 2-0 haklı olarak öne geçtiler. Hiçbir karşılık vermedik ama bu bir istediğimiz oyun değildi. Biz burada mutlaka kazanıp üç puanı alarak sezonu bu şekilde tamamlamak istiyorduk. İlk yarıda iki değişiklik yaptık. Biraz kıpırdamaya başladık ikinci yarıda yaptığımız değişikliklerle. Futbolcularımız maçı 2-0'dan 3-2'ye getirdi, o açıdan çok mutluyum. İkinci yarıda gösterdikleri performanstan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Sezonun çok inişli çıkışlı geçtiğini anlatan Erol Bulut, "Sezon sonunu bu şekilde tamamlamak çok gurur verici bir olay. Sonuçta Alanyaspor'u ilk beşin içerisine soktuk. Avrupa şansı doğdu. Önümüzde çarşamba günü oynayacağımız bir kupa maçı var, şu an oraya odaklanıyoruz. İnşallah biz bu sezonu iki kupayla taçlandırırız" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI: FİNALDEN SONRA NETLEŞECEK

Erol Bulut, Çarşamba günü Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynayacakları maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörlüğü için durumun netleşeceğini açıkladı

Fenerbahçe ile anlaşmaya varan ve önümüzdeki hafta resmi olarak açıklanması beklenen Erol Bulut, "Fenerbahçe'ye gidecek misiniz?" şeklinde kendisine yöneltilen soruya, "Çarşamba günü final var, finalden sonra netleşecek" şeklinde cevap verdi.

Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Türkiye Kupası finalinden sonra netleşecek

Kaynak: İHA

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