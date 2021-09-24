Erman Toroğlu, canlı yayında Cüneyt Çakır'ı tehdit etti: Seni duman edeceğim - Haberler Spor
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Erman Toroğlu, canlı yayında Cüneyt Çakır'ı tehdit etti: Seni duman edeceğim

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin Giresunspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın çaldığı bitiği düdüğü tartışma konusu oldu. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, sert bir şekilde Çakır'ın düdüğü erken çaldığını ifade etti. Toroğlu, "Ne dakik bir adammışsın sen ya! Bundan sonra 1 dakika fazla oynatsın var ya, duman edeceğim onu" diye konuştu.

Fenerbahçe-Giresunspor karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'a Erman Toroğlu'ndan sert gönderme geldi.

ÇAKIR'A TEPKİ

90+4'te düdüğü çalan Çakır'dan sonra Giresunsporlu oyuncular atağa çıktı. Ancak düdüğü duymayan hücumcular golü attı. Ardından Çakır'a sahada tepki gösterildi. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu da maçın ardından bu konunun üstünde durdu. Çakır'a sert yüklendi.

"NE DAKİK ADAMSIN"

A Spor yorumcusu Toroğlu, "Cüneyt Çakır ne kadar dakik bir adam ya. Bütün maçlarına bakacağım. Eğer 1 dakika fazla oynatırsa duman edeceğim onu. Akın bitsin, bitir. Her yerde böyledir" ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu, canlı yayında Cüneyt Çakır'ı tehdit etti: Seni duman edeceğim
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Beşiktaşlılar ve Giresunlular isyanda! Cüneyt Çakır'ın çaldığı düdük ortalığı karıştırdı

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