19.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:04

Borussia Dortmund'un devre arası transfer döneminde Avusturya Ligi takımı Salzburg'dan kadrosuna kattığı Erling Haaland, Alman ekibi ile göstermiş olduğu performans ile büyük beğeni topluyor. Peki, Erling Haaland kimdir? Erling Haaland kaç yaşında? Erling Haaland performansı ve kariyeri!

ERLİNG HAALAND KİMDİR?

Doğum tarihi: 21 Temmuz 2000

Kaç yaşında: 19 yaşında

Doğum yeri: Leeds, Birleşik Krallık

Boy: 1,94 m

Kilo: 87 kg

Mevkii: Forvet

Milli takım: Norveç

ERLİNG HAALAND PERFORMANSI VE KARİYERİ

Erling Haaland Borussia Dortmund takımında forvet pozisyonunda görev yapan Norveçli futbolcudur. Eski futbolcu Alf-Inge Håland'ın oğludur.

Profesyonel kariyerine Bryne kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Molde ve Red Bull Salzburg kulüplerinde oynadı. 2018-19 sezonuna fırtına gibi başlayan Haaland ligin ilk yarısı Şampiyonlar Liginde 6 maçta 8 gol, toplamda ise 22 maçta 28 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Devre arasında 30 milyon Euro karşılığında Alman ekibi Borussia Dortmund'a transfer oldu. Dortmund kariyerine ilk maçında ikinci devre oyuna girmesine rağmen 3 gol 1 asist yaparak başladı.

OYNADIĞI KULÜPLER

19/20 Dortmund

18/19 RB Salzburg

16/17 Norvec Molde FK 200

15/16 Bryne FK U19 - Bryne FK

PERFORMANSI

PERFORMANS 19/20: 29 maç, 39 gol, 8 asist, 3 sarı kart

PERFORMANS 18/19: 10 maç, 5 gol, 1 asist, 1 sarı kart

PERFORMANS 17/18: 28 maç, 12 gol, 4 asist, 1 sarı kart

PERFORMANS 16/17: 20 maç, 4 gol, 1 asist, 4 sarı kart

PERFORMANS 15/16: 16 maç

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