Erling Haaland kimdir? Erling Haaland kaç yaşında? Erling Haaland performansı ve kariyeri!
Almanya Bundesliga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla göz dolduran 19 yaşındaki futbolcu Erling Haaland, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki Erling Haaland kimdir? İşte, Erling Haaland kaç yaşında, boyu kaç?
Borussia Dortmund'un devre arası transfer döneminde Avusturya Ligi takımı Salzburg'dan kadrosuna kattığı Erling Haaland, Alman ekibi ile göstermiş olduğu performans ile büyük beğeni topluyor. Peki, Erling Haaland kimdir? Erling Haaland kaç yaşında? Erling Haaland performansı ve kariyeri!
ERLİNG HAALAND KİMDİR?
Doğum tarihi: 21 Temmuz 2000
Kaç yaşında: 19 yaşında
Doğum yeri: Leeds, Birleşik Krallık
Boy: 1,94 m
Kilo: 87 kg
Mevkii: Forvet
Milli takım: Norveç
ERLİNG HAALAND PERFORMANSI VE KARİYERİ
Erling Haaland Borussia Dortmund takımında forvet pozisyonunda görev yapan Norveçli futbolcudur. Eski futbolcu Alf-Inge Håland'ın oğludur.
Profesyonel kariyerine Bryne kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Molde ve Red Bull Salzburg kulüplerinde oynadı. 2018-19 sezonuna fırtına gibi başlayan Haaland ligin ilk yarısı Şampiyonlar Liginde 6 maçta 8 gol, toplamda ise 22 maçta 28 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Devre arasında 30 milyon Euro karşılığında Alman ekibi Borussia Dortmund'a transfer oldu. Dortmund kariyerine ilk maçında ikinci devre oyuna girmesine rağmen 3 gol 1 asist yaparak başladı.
OYNADIĞI KULÜPLER
19/20 Dortmund
18/19 RB Salzburg
16/17 Norvec Molde FK 200
15/16 Bryne FK U19 - Bryne FK
PERFORMANSI
PERFORMANS 19/20: 29 maç, 39 gol, 8 asist, 3 sarı kart
PERFORMANS 18/19: 10 maç, 5 gol, 1 asist, 1 sarı kart
PERFORMANS 17/18: 28 maç, 12 gol, 4 asist, 1 sarı kart
PERFORMANS 16/17: 20 maç, 4 gol, 1 asist, 4 sarı kart
PERFORMANS 15/16: 16 maç