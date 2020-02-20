Erling Haaland'ın Galatasaray'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı
BeIN Sports yorumcusu Raşit Altun, Borussia Dortmund formasıyla fırtına gibi esen Norveçli golcü Erling Haaland'ın Galatasaray'ın kapısından döndüğünü açıkladı.
Harika çocuk Erling Haaland, Borussia Dortmund formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettirirken Galatasaray'ın, son olarak PSG ağlarına 2 gol bırakan Norveçli golcüyü elinden kaçırdığı ortaya çıktı. BeIN Sports yorumcusu Raşit Altun, "Türk sporseverler için Haaland'ın özel tarafı, Molde'deyken Galatasaray'ın istemesi. 3 milyon euroyu 3 taksitte vermek istemesi ve kulübün kabul etmemesi. Ayrıca Galatasaray'a yıllar önce 2 milyon dolara bir oyuncu teklif ediliyor, Arjantin 2. Ligi'nde oynarken. Galatasaray istemiyor, sonra Palermo alıyor. O oyuncu da Dybala" ifadelerini kullandı.
29 MAÇTA 39 GOLÜ BULUNUYOR
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 7 maçta 10 gol atmayı başaran 19 yaşındaki Norveçli golcünün, toplamda ise bu sezon 29 maçta 39 golü bulunuyor. Dybala ise bu sezon 31 maçta forma giyerken 12 gol, 11 asistlik performans sergiledi.
Haber Videosu: Erling Haaland'ın Galatasaray'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı
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he ya zaten hep cincona öneriliyorlar, aynı haber sorloth içinde yapılmıştı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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AHHAHHAHHAHAH AT YALANI SMMM İNANIICevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Galatasaraya gelipte genç yaşta oynayıp daha sonra yıldız olan bir futbolcu varmıdır acaba?kuraldan çok kralcı fatih terim varken. .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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RİBERY1 1 Yayından Kaldır
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denyo ozan kabak uzaydanmı geldi gitti almanyaya ? çökelek3 1 Yayından Kaldır
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he babam he hahahahahahahaCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Sakat Falcao daha cazip geliyor. Tek olay bu değilki Lines Bir sezon oynatılmadı. Babel bir sezon Emre Mor ile forvette oynatıldı. Belhanda ve Nzonzi gönderilmeliydi. Belhanda aynen devam ediyor.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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GECTI BOLUNUN PAZARI , SÜR KENDINI NIGDE YE CIM BOM BOM . DAHA KIMLERI KACIRDIN SEN :-)Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Bolunun değil Bor''un2 Yayından Kaldır
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bor, un pazarı olacak aga1 Yayından Kaldır