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Erling Haaland'ın Galatasaray'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı

BeIN Sports yorumcusu Raşit Altun, Borussia Dortmund formasıyla fırtına gibi esen Norveçli golcü Erling Haaland'ın Galatasaray'ın kapısından döndüğünü açıkladı.

20.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:21
Erling Haaland'ın Galatasaray'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı

Harika çocuk Erling Haaland, formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettirirken 'ın, son olarak PSG ağlarına 2 gol bırakan Norveçli golcüyü elinden kaçırdığı ortaya çıktı. BeIN Sports yorumcusu , "Türk sporseverler için Haaland'ın özel tarafı, Molde'deyken Galatasaray'ın istemesi. 3 milyon euroyu 3 taksitte vermek istemesi ve kulübün kabul etmemesi. Ayrıca Galatasaray'a yıllar önce 2 milyon dolara bir oyuncu teklif ediliyor, Arjantin 2. Ligi'nde oynarken. Galatasaray istemiyor, sonra Palermo alıyor. O oyuncu da Dybala" ifadelerini kullandı.

29 MAÇTA 39 GOLÜ BULUNUYOR

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 7 maçta 10 gol atmayı başaran 19 yaşındaki Norveçli golcünün, toplamda ise bu sezon 29 maçta 39 golü bulunuyor. Dybala ise bu sezon 31 maçta forma giyerken 12 gol, 11 asistlik performans sergiledi.


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: Erling Haaland'ın Galatasaray'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı
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