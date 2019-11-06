Erling Håland Kimdir?

06.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:13

Red Bull Salzburg'un 19 yaşındaki forveti Erling Håland 2019-20 sezonuna olağanüstü bir başlangıç yaptı. Bu sezon çıktığı 17 maçta 23 gol atarak müthiş bir form yakalayan Norveçli forvet, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki gol rakamlarıyla bütün Avrupa'nın dikkatini çekti. Şampiyonlar Ligi'nde ilk dört maçında da gol atan Håland rekorları alt üst ederken Avrupa'nın en büyük kulüplerini şimdiden pesinden koşturmaya başladı. 1.94'luk boyuna rağmen top tekniğiyle öne çıkan "Yeni Zlatan" lakaplı Erling Håland'i yakından tanıyalım..