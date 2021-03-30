Erkekler Kupa Voley'de şampiyon Spor Toto
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Erkekler Kupa Voley'de şampiyon Spor Toto

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Erkekler Kupa Voley'de şampiyon Spor Toto

SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Erkan SarıSPOR TOTO: Gelinski, Bruno, Sercan Yüksel, Wallace, Kadir, İbrahim, Deniz İvgen (L), Murat (L), (Kemal, Nascimento)HALKBANK: Efe, Hakkı, Walsh, Berger, Oğuzhan, Hernandez, Caner (L), Volkan (L), (Gökhan, Fatih Eren)SETLER: 25-27,...

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Erkan Sarı

SPOR TOTO: Gelinski, Bruno, Sercan Yüksel, Wallace, Kadir, İbrahim, Deniz İvgen (L), Murat (L), (Kemal, Nascimento)HALKBANK: Efe, Hakkı, Walsh, Berger, Oğuzhan, Hernandez, Caner (L), Volkan (L), (Gökhan, Fatih Eren)SETLER: 25-27, 25-18, 25-19, 25-17

SÜRE: 122 dakika (37' 28' 29' 28' )

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley final karşılaşmasında Halkbank'ı 25-27, 25-18, 25-19, 25-17'lik set sonuçlarıyla 3-1 mağlup eden Spor Toto, şampiyon oldu. Finalin en değerli ismi (MVP) Spor Toto'dan Wallace Leonardo de Souza seçildi.


- İstanbul
Erkekler Kupa Voley'de şampiyon Spor Toto
Erkekler Kupa Voley'de şampiyon Spor Toto
Erkekler Kupa Voley'de şampiyon Spor Toto

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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