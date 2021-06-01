Barcelona Eric Garcia'yı Renklerine Bağladı!

Manchester City ile sözleşmesi sona eren Eric Garcia, tekrar altyapısından yetiştiği Barcelona'nın formasını tekrar giyecek. İspanyol stoper, 400 milyon serbest kalma bedeli ile birlikte Katalan ekibiyle 2025-26 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı.