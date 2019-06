Ergin Ataman, final maçında neden oturduğunu açıkladı!

Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman, CNN Türk'te Fenerbahçe Beko ile oynanan ve finale çıktıkları Euroleague maçı hem de Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisinde yaşanan olaylarla ilgili konuştu.

İşte Ergin Ataman'ın açıklamaları;

O kadar sert ifadeler kullandılar ki benim için. Ben basın toplantısında gelen sorulara cevap verdim. Ben basın toplantısı düzenlemedim, düzenleyebilirdim ama yapmadım. Kısa ve net cevaplar vermek istedim. Bu açıklamalar sonrasında maçlarda ortam daha çok provoke oluyor. Keşke bütün bunlar olmasaydı. CSKA maçının 38 dakikasında bu terbiyesizlikleri yapan çok ufak az kişi. 250-300 kişi... Yenilince benimle alay etmeleri, benim tepki vermeme sebep oldu. Keşke o tepkiyi vermeseydim derken, o hakaretleri edenlere o adrenalinle tepki gösterdim.

KASITLI HABERLER YAPILIYOR

Maalesef basında bununla beslendiği için... Hala bu tarz haberler yapılıyor. 2008 yılında benim iki oyuncuma doping yaptırdığım yönünde çirkin haberler yapılıyor. O algıyı yaratmak isteyen insanlarla hukuki ortamlarda mücadelem devam eder.

MAÇ BOYUNCA NEDEN OTURDUĞUNU AÇIKLADI

Obradovic ile biz geçen sene kısa bir gerginlik yaşamıştık. Her maçtan önce ve sonra kucaklaşırız. Maç sonunda zaten birbirimizi tebrik ettik. Seri boyunca hakaret ve küfür yedim. Her seride de TBF'nin değişen yönetmelikleri para cezası, para cezası... Altıncı maça geldiği zaman yönetmelik gereği maça gelememesi gerekiyordu ama anlaşılmaz bir sebeple ceza ertelendi. Bana küfür eden taraftar grubunun tribünlere gelmesi beni çok sinirlendirdi. Benim oturma mesajımı en iyi algılayan takım olmuş. Herkes her şeyin farkında...

LARKIN KALACAK MI?

Ben Larkin'in kalacağını düşünüyorum. Yani Avrupa'da oynarsa Efes'te oynamaya devam eder. NBA'den çok büyük bir teklif alırsa o zaman gider. 31 Temmuz'a kadar ona izin verdik ve bekleyecek. Burada oynamaktan çok memnun, sezon başının tam tersine... Sezon başında sıkıntı çektik, daha sonra çok iyi adapte oldu. Arkadaşlarını, bizi, kulübü, İstanbul'u seviyor. NBA'den gelen bir teklif yok şu an için, biz devam edeceğimizi düşünüyoruz.