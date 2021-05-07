Ergin Ataman'dan hakem kararlarına "yerli" tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Ergin Ataman'dan hakem kararlarına "yerli" tepki

Ergin Ataman'dan hakem kararlarına 'yerli' tepki
Anadolu Ajansı / Metin Arslancan - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşılaşırken lacivert-beyazlı takımın başantrenörü Ergin Ataman, hakem kararlarına tepki göstererek az süre alan oyuncularına ilk yarının son dakikalarında şans verdi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşılaşırken lacivert-beyazlı takımın başantrenörü Ergin Ataman, hakem kararlarına tepki göstererek az süre alan oyuncularına ilk yarının son dakikalarında şans verdi.

Ülker Spor ve Etkinlik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ikinci çeyreğinde verilen hakem kararlarına tepki gösteren Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, şiddetli tepki verdiği gerekçesiyle teknik faul ile cezalandırıldı.

Bunun üzerine Ataman, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Ergin Ataman, sahadaki 5'te yer alan Vasilije Micic, Rodrigue Beaubois, Krunoslav Simon, Bryant Dunston ve Adrien Moerman'ı kenara alırken ilk yarının son 1 dakika 58 saniyesinde tamamı Türk oyunculardan oluşan Yiğitcan Saybir, Erten Gazi, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer ile Tolga Geçim 5'ine forma şansı verdi.

Öte yandan, Fenerbahçe Beko karşılaşmanın ilk yarısını 41-35 önde tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

Sosyal medyada paylaşımlarını silen Serdar ve Genk'in teklif yaptığı Samatta maç kadrosuna alınmadı
Sosyal medyada paylaşımlarını silen Serdar ve Genk'in teklif yaptığı Samatta maç kadrosuna alınmadı
Sessizce seçim çalışmaları yürüten Ali Koç'un yeni listesi Şampiyonlar Ligi gibi
Sessizce seçim çalışmaları yürüten Ali Koç'un yeni listesi Şampiyonlar Ligi gibi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ergin Ataman'dan hakem kararlarına "yerli" tepki - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 19:13:37. #1.15#

title