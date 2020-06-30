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Ergene Velimeşespor Başkanı Adem Memiş: "2. Lig'deki ilk senemizi iyi bir yerde tamamlamak...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor'da Kulüp Başkanı Adem Memiş ligde kalan bölümleri en iyi şekilde tamamlayıp, ilk senelerini iyi bir yerde tamamlamak istediklerini söyledi.

Ergene Velimeşespor Başkanı Adem Memiş:
30.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:42

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor'da Kulüp Başkanı Adem Memiş ligde kalan bölümleri en iyi şekilde tamamlayıp, ilk senelerini iyi bir yerde tamamlamak istediklerini söyledi.

2. ve 3. Liglerin durumu ile ilgili olarak devam kararı verilmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Ergene Velimeşespor Kulüp Başkanı Adem Memiş, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından liglerin devam edilmesine karar verildi. Herkes farklı şeyler söylüyor ama artık karar verildi. Bizler de TFF'nin kararına saygı duyup maçlarımızı oynayacağız" dedi.

Teknik heyetin futbolculara yaklaşık 3 hafta önce bir çalışma programı verdiğini de kaydeden Memiş, "Bu programa göre idman yapmalarını istedik, futbolcularımız da gerekli hazırlıklarını buna göre yaptılar. Tesislerimizde yapılacak korona virüs testinin ardından idmanlarımız başlayacak ve kalan 6 maçı yeni normal kurallarına uygun bir şekilde oynayacağız. Ligdeki durumumuz belli ancak futbolcularımızın ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarından eminim. Son maçlarda galip gelip 2. Lig'deki ilk senemizi güzel yerlerde tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.

Takım kaptanları başta olmak üzere bazı futbolcuların alacaklarında indirime gittiğini de anımsatan Adem Memiş, "Kaptanlarımız ve bazı futbolcularımız ücretlerinde indirime gidip kalan maçlarda hiçbir ücret talep etmeyeceklerini belirtmişlerdi. Ben yeniden futbolcularımıza bu jestten dolayı teşekkür ediyorum. Futbolu gerçekten çok özledik. Gelecek sezon için planlamamız devam ediyor. Bir sonraki sezonda üst sıraları ve play-off sıralarını zorlayacak bir takım kurmak istiyoruz. Ancak şu anki önceliğimiz bu sezonu iyi bir şekilde tamamlamak. İlerleyen günlerde teknik ekibe, tüm futbolculara, personellere Covid-19 testi yapılacak. İnşallah herhangi bir pozitif sonuca rastlanmazsa idmanlarımıza başlayacağız. Ben kalan 6 maçta hocalarıma ve futbolcu kardeşlerime başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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