Eren Derdiyok, Ligdeki 6. Golünü Kaydetti

Medipol Başakşehir maçının 30. dakikasında penaltıdan topu ağlarla buluşturan Eren Derdiyok, ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı. Eren Derdiyok, daha önce MKE Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Bursaspor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında birer kez topu filelere yollamıştı.

GALATASARAY'IN PENALTIDAN ATTIĞI İLK GOL

Bu arada Eren Derdiyok'un attığı gol, Galatasaray'ın bu sezon ligde penaltıdan kaydettiği ilk gol oldu.