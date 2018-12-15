Eren Derdiyok, Ligdeki 6. Golünü Kaydetti
Performansıyla bu sezon beklentileri karşılayamayan Eren Derdiyok Başakşehir karşısında ligdeki 6. golüne imza attı.
Medipol Başakşehir maçının 30. dakikasında penaltıdan topu ağlarla buluşturan Eren Derdiyok, ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı. Eren Derdiyok, daha önce MKE Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Bursaspor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında birer kez topu filelere yollamıştı.
GALATASARAY'IN PENALTIDAN ATTIĞI İLK GOL
Bu arada Eren Derdiyok'un attığı gol, Galatasaray'ın bu sezon ligde penaltıdan kaydettiği ilk gol oldu.
YORUMLAR (4)
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Kaçırdığı gol penaltıdan daha net. Birde Serdar Aziz den kurtulun.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BU EREN galatasaraydan başka takımda forma giyemez torpille oynuyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu adamın galatasaraydan derhal gidip 3 ligde top oynamasi lazımCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Brezilya ligi Fluminense takımından forvet Pedro transfer edilmeli!Cevap Yaz Yayından Kaldır