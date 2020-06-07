Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çiftçilere ücretsiz Hazine arazisi tahsisindeki çalışmalarda sona gelindi. Tespiti yapılan 14 bin dekar Hazine arazisinde, tarımsal üretime elverişli olanlar çiftçilere ücretsiz olarak tahsis edilecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlık olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği Hazine arazilerinde son aşamaya geldiklerini ve tahsislere başladıklarını belirten Bakan Pakdemirli, bu arazilerin çiftçilere ücretsiz olarak tahsis edileceğini söyledi. Pakdemirli, 4 bin çiftçinin ise geçtiğimiz günlerde faaliyete geçirilen Dijital Tarım Pazarı'na kayıt olduğunu belirtti.

SALGININ TARIMA OLAN ETKİSİ

Salgın sürecinde tarım üretiminin seyrinin nasıl geliştiğine yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, "Koronavirüs, tarım ve gıdanın önemli ve stratejik bir sektör olduğunu göstermiştir. Tarımsal üretimin sekteye uğramadan sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi amacıyla koordinasyon halindeyiz. Bu çerçevede, tarımsal üretimde ekim, dikim, gübreleme, sulama, ilaçlama, çapalama, bakım gibi faaliyetlerin aksatılmaması, üretilen ürünlerin hasadı ve pazara arzı noktasında gerekli tedbirler alındı. Temel gıda ürünlerinde üretim miktarımız yurt içi ihtiyacı karşılayacak düzeyde. Tarımsal üretimin kesintisiz bir şekilde devam etmesi ve arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak stok durumu ve fiyat değişimlerini günlük takip ediyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

"ÇİFTÇİYE HİBEYLE TOHUM DAĞITTIK"

Kovid-19'dan sonra tarımda normalleşme nasıl olacağı yönünde, çiftçilere %75 hibe yoluyla tohum dağıtımı yapıldığını belirtti ve "6 bin 100 ton buğday, arpa, mercimek, kuru fasulye, mısır, ayçiçeği, çeltik tohum dağıtmış olduk. Kısıtlı zaman içerisinde 350 bin dekar alanda tohum ile toprağı buluşturduk. Özellikle stratejik öneme sahip ve arz açığı olan ürünlerin ekilişini sağladık" diye konuştu.

"BİR KARIŞ DAHİ BOŞ ALAN KALMASIN"

Pakdemirli, "Önümüzdeki dönemde bir karış dahi boş alan kalsın istemiyoruz. Amacımız ekilmeyen, atıl durumdaki boş arazileri üretime kazandırmak. Ülkemizde 23,1 milyon hektar işlenen tarım alanı varlığı bulunuyor. Bu üretim alanında 83 milyon vatandaşımızın gıda ihtiyacı karşılanıyor ve üstüne de 18 milyar dolara ulaşan ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye 48 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Avrupa'nın lider ülke konumunda bulunuyor" dedi.

ÇİFTÇİYE HAZİNE'DEN BEDELSİZ ARAZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bir karış arazi boş kalmayacak" söylemini hatırlatan Bakan Pakdemirli sürece ilişkin de bildi verdi. Pakdemirli, "Özellikle atıl olan mülk, Hazine ve vakıf arazilerinin parsel bazında tespiti için mayıs ayında bir çalışma başlattık. Öncelikle bir envanter çıkaracağız. İlk aşamada Bingöl, Erzurum, Erzincan, Kars, Kayseri, Muş ve Sivas'da Hazine arazilerinin il müdürlüklerimize tahsisini sağladık. Bu çerçevede, 14 bin dekar hazine arazisinde, tarımsal üretime elverişli olanların tespiti yapıldı. Bu arazileri bedelsiz olarak çiftçilerimize tahsis edeceğiz. Çiftçilerimizin başvuruları 1 Haziran'a kadar alındı. Şimdi talepler değerlendirildikten sonra hak kazananlara çiftçilerimize tahsisleri yapılacak" diye konuştu.