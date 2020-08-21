Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından altın ve dolar yükselişe geçti. Açıklama öncesi 442 liraya gerileyen altının gram fiyatı 457 liradan, 7,22'ye gerileyen dolar ise 7,34'ten işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de ülke tarihinin en büyük doğal gaz rezervini bulduğumuzu açıklamasıyla gözler dolar ve altına çevrildi. Açıklama sonrası dolar ve altın yükselişe geçti.

GRAM ALTIN 15 LİRA YÜKSELDİ

Erdoğan'ın açıklaması öncesi 442 liraya kadar gerileyen altın saat 16.30 itibarıyla 457 liraya yükseldi. Çeyrek altın 748 liradan, cumhuriyet altını ise 3.047 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.932 dolar seviyesinde bulunuyor.

DOLAR 12 KURUŞ ARTTI

Açıklama öncesi 7,22 seviyesinde bulunan dolar ise 7,34 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,64'ten, sterlin ise 9,62'den alıcı bulunuyor.