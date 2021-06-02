Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından dolar 8,81 ile rekor kırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından dolar 8,81 ile rekor kırdı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'yla bir görüşme gerçekleştirdiğini, faiz yükünün düşürülmesinin şart olduğunu açıklamasının ardından dolar ve euro tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gece saatlerinde dolar 8,81 ile euro ise 10,76 ile rekor tazeledi. Şu sıralar ise dolar 8,62'den, euro ise 10,53'ten işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam TRT'de yayınında "Bugün Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart" açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın sözlerinin ardından TL'de değer kaybı yaşanırken, dolar ve euro tarihi zirvesini yeniledi. Gece saatlerinde dolar 8,81 ile euro ise 10,76 ile rekor kırdı.

ERDOĞAN FAİZLERDE TEMMUZ-AĞUSTOS'U İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faizleri düşürmemiz şart. Temmuz ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Faiz yükünü biz yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız. Bütün mesele maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır" dedi.

DOLAR VE EURO DA SON DURUM

Kur hızlı yükselişin ardından 8.71'e seviyesine gerilerken, sabah saatlerinde 8.60 TL'den işlem görmeye başladı. Saat 10.10 itibarıyla dolar 8,62'den, euro ise 10,53'ten işlem görüyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından dolar 8,81 ile rekor kırdı
Altının gram fiyatı 526 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 526 lira seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 522 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 522 liradan işlem görüyor
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Sedat Peker Ziya Selçuk Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Müge Anlı Demet Özdemir Aslı Bekiroğlu
Spor Arda Turan Fatih Terim Burak Yılmaz Roland Garros Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından dolar 8,81 ile rekor kırdı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 11:22:29. #1.16#

title