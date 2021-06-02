Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından dolar 8,81 ile rekor kırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'yla bir görüşme gerçekleştirdiğini, faiz yükünün düşürülmesinin şart olduğunu açıklamasının ardından dolar ve euro tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gece saatlerinde dolar 8,81 ile euro ise 10,76 ile rekor tazeledi. Şu sıralar ise dolar 8,62'den, euro ise 10,53'ten işlem görüyor.