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2022'de devreye alınacak tamamlayıcı emeklilik sistemiyle çifte maaş alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022'de devreye alınacağını duyurduğu tamamlayıcı emeklilik sistemi ile çalışanlar emeklilik döneminde çifte maaş alacak.

10.06.2020 18:30 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:43

Dün Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet destekli Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin 2022'de yürürlüğe gireceğini ifade etti. Erdoğan'ın açıklaması sonrası merak konusu olan yeni sistemin ayrıntıları belli olmaya başladı.

KİŞİYE ÖZEL KIDEM TAZMİNATI FONU

Yeni sistemle birlikte kişiye özel kıdem tazminatı fonu kurulması öngörülüyor. Kıdem tazminatı fonuyla yurt içi tasarruflar artırılması amaçlanırken kişinin gelirinin de artırılması planlanıyor.

EMEKLİLİKTE ÇİFT MAAŞ İMKANI

Tamamlayıcı emeklilik sistemi sayesinde çalışanlar emeklilik döneminde iki maaş birden alma imkanına sahip olacak. Çalışırken iki ayrı sisteme prim yatırarak çifte emeklilik yaşayacak. Kıdem tazminatı fonu uygulamasına 1 Ocak 2022 tarihinde geçilmesi planlanıyor.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR?

Bu sistem, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin yeniden yapılandırılmış halidir. Önceden Otomatik BES adı altında çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemi'ne girmesi devlet tarafından destekleniyordu. Bu sistemde, çalışanın maaşının %3'ü oranında kesinti yapılıyordu ve Devlet Katkısı dışında işveren katkısı yoktu. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde ise Devlet Katkısı devam ederken çalışandan olduğu gibi işverenden de kesinti yapılacak ve bu kesintiler senin hesabında aydan aya birikecek.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK NASIL OLACAK?

- 2017'de başlayan otomatik bireysel emeklilik sistemi, TES haline gelecek.

- Çalışanların tamamı zorunlu olarak TES'e dahil edilecek.

- Hem çalışanın maaşından kesinti olacak hem işveren hem de devlet katkı sağlayacak.

- İşverenin mevcut yükünü arttırmayacak bir katkı formülü kurgulanacak. İşsizlik fonundan katkı yapılması da masadaki seçeneklerden biri.

- TES için az maaş alandan az, maaşı yüksek olandan daha yüksek kesinti yapılacak.

- Her çalışanın bir TES hesabı olacak ve tüm kesintiler bu hesapta birikecek.

- Tıpkı kıdem de olduğu gibi çalışan istediği zaman TES'ten çıkamayacak. Kademeli çıkış hakkı tanınabilir. Çalışan, emekliliği geldiğinde sistemden çıkabilecek.

TES KİMLERİ KAPSAYACAK?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) sosyal tarafların mutabakatı ile kurulacak bir sistem olacak. Yeni işe girip, emekliliği uzun olanlar TES'E ve fonlu sisteme dahil edilecek. Yaş sınırının üstünde olanlar ile emekliliğine az kalan çalışanlar ise TES'e dahil edilmeyecek.

2022'de devreye alınacak tamamlayıcı emeklilik sistemiyle çifte maaş alınacak

Ekonomi Manşet

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