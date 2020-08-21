Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Sondaj Gemisi'nin Tuna-1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiğini açıklamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ülkemizin enerji alanında attığı bu önemli adım hepimiz için bir gurur kaynağıdır" dedi.

Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi müjdesinden sonra birçok siyasi gibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da tebrik mesajı paylaştı. Yavaş, "Ülkemizin enerji alanında attığı bu önemli adım hepimiz için bir gurur kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

"HAYIRLARA VESİLE OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Erdoğan'ın açıklamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından "Fatih Sondaj gemimizin Karadeniz'de gerçekleştirdiği 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ülkemizin enerji alanında attığı bu önemli adım hepimiz için bir gurur kaynağıdır" dedi.