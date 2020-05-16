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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son blok yerleştirme törenine video konferans ile katıldı. Köprünün büyük oto yol projesinin önemli bir kısmı olduğunu belirten, köprünün tamamlanmasıyla 1,5 saatlik yolun 6 dakikaya ineceğini söyledi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek
16.05.2020 16:11 | Son Güncelleme: 16.05.2020 16:33

Yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 32 bloktan oluşan kırmızı beyaz kulelerinin son bloğu yapılan törenle yerine yerleştiriliyor. Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak köprünün son blok yerleştirme törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katıldı. Erdoğan köprünün tamamlandığında feribotla 1,5saat olan yolun 6 dakikaya ineceğini söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik kulelerindeki son bloğunun yerleştirilmesinin ülke ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Projenin en başından bugünkü seviyesine kadar tüm aşamasına kadar emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Özellikle Binali Yıldırım, Ahmet Arslan ve Cahit Turhan'ı kutluyorum. Bu köprü büyük otoyol projemizin en önemli kısmıdır. Bunu gerçeğe dönüştürmek hamdolsun bize nasip oldu.

"1,5 SAATLİK YOL 6 DAKİKAYA İNECEK"

2023 metrelik orta açıklığı 2023 hedeflerimizin de bir ifadesidir. Rastgele konulmuş bir hedef değildir. Feribotla 1,5 saat süren boğaz yolculuğu köprü ile 6 dakikada tamamlanacak. Bu sayede elde edilecek vakit ve yakıt tasarrufu da ülkemizin kazanç hanesine yazılacaktır.

"ULAŞIMDAKİ GÜÇLÜ ALTYAPIMIZ AVATAJIMIZ OLACAK"

Gece gündüz yürüttüğümüz çalışmalarla 18 bin kilometreyi aşkın bölünmüş yol inşa ederek toplam bölünmüş yol uzunluğunu 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Hava yolu ulaşımını herkesin erişeceği seviyeye getirdik. Pek çok devam eden hava yolu, demir yolu projemiz var. Ülkemizin diğer alanlarla birlikte ulaşımdaki güçlü altyapımız en önemli avantajımız olacaktır. Ülkemizi getirdiğimiz yerin önemini çok daha iyi görüyoruz.

"BİZ BUNLARI YAPARKEN BİR KESİM ÖNÜMÜZÜ KESMENİN DERDİNDEYDİ"

Yurdun dört köşesine binlerce hastane inşa ettik, cihazlarla donattık. Sağlık çalışanı sayımızı 1 milyonun üzerine çıkardık. GSS ile tüm vatandaşlarımızı sağlık güvencesine kavuşturduk. Biz bunları yaparken CHP'nin başını çektiği bir kesim, hep işlerimizi engellemenin, yalan ve iftira ile önümüzü kesmenin gayreti içindeydi. Şehir hastaneleri projelerimize demediklerini bırakmadılar. Ülkemizi şehir hastaneleri ile doldurmayı sürdürüyoruz. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ikinci kısmını Japonya Başbakanı ile açarak birlikte hizmete sunacağız."

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek

Ekonomi Manşet

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