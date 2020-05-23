HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Erdinç Acar: "Konutta alıcıya gün doğdu"

Acar Group Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Acar Erdinç Acar, korona virüs sürecinden inşaat sektörünün olumsuz etkilendiğini, fiyatların düştüğünü, dolayısı ile alıcılar için altın fırsatlar çıktığını söyledi.

Erdinç Acar:
23.05.2020 14:55 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:58

Acar Group Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Acar Erdinç Acar, korona virüs sürecinden inşaat sektörünün olumsuz etkilendiğini, fiyatların düştüğünü, dolayısı ile alıcılar için altın fırsatlar çıktığını söyledi.

İnşaat sektörünün tam hareketlenmeye başladığı süreçte korona virüs krizinin patlak verdiğini belirten Acar, bina üretiminde bir yavaşlama gözlendiğini, bunun da alıcılar için büyük fırsat olduğunu ifade etti.

Acar, satışlar zayıfladığı için firmaların zaruri olarak fiyatlarda indirime gitmek zorunda kaldığını dile getirerek "Şuanda alıcı için tam bir fırsat zamanı diyebiliriz. Mecburi olarak indirim yapmak durumunda kalanlar ve kredi faiz oranlarındaki indirimleri bir araya getirince alıcı için daha güzel bir zaman olamazdı" dedi.

Erdinç Acar, 2021 yılında yeni yapılacak binaların henüz tamamlanmamış ya da hiç yapılmamış olacağından, mevcut konut fiyatlarında çok ciddi fiyat artışları olacağını dile getirdi.

Korona virüs sonrasında en fazla fiyat artışının yine konut sektöründe olacağını ifade eden Erdinç Acar, vatandaşların ev almaları için çok uygun bir zaman olduğunu kaydetti.

Gelecek dönemlerde konut ve paydaşlarına olan rağbette önemli bir değer artışının beklendiğini dile getiren Erdinç Acar, bazı yatırımların fırsat olduğu dönemlerde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Erdinç Acar: "Ben 20 yıldan fazla bir tecrübe ile söylüyorum ve konutta en çok alım yapılması gereken bir dönem olduğunu söylüyorum. İndirimler faiz oranlarındaki düşüşler, birer fırsat ve alıcıların da asla zaman kaybetmemesi gerektiği kanaatindeyim. " dedi.

Konut fiyatlarının yakın zamanda yeni yukarı yönlü bir seyre gireceğini aktaran Erdinç Acar, dünya piyasaları ile eş güdümlü olarak bu değişimlerin Türkiye'de de yaşanacağını sözlerine ekledi. - HATAY

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler Ekonomi
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı Ekonomi
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Ekonomi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak Ekonomi
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak Ekonomi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek Ekonomi
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
İBB'nin Askıda Fatura uygulamasıyla 152 bin 347 ailenin faturası ödendi
İBB'nin Askıda Fatura uygulamasıyla 152 bin 347 ailenin faturası ödendi
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Bu bayram baklava ve şeker sektörünün işleri yüzde 70 düştü
Bu bayram baklava ve şeker sektörünün işleri yüzde 70 düştü
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Salgında atılan adımların etkisi kaç liraya ulaştı? Albayrak tek tek açıkladı
Salgında atılan adımların etkisi kaç liraya ulaştı? Albayrak tek tek açıkladı
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu
TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 379,8 liradan işlem görüyor
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 379,8 liradan işlem görüyor
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Eren Yıldırım Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Demet Akalın Bergüzar Korel
Spor Metin Oktay Şenol Güneş İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Mhp Silah Bayram Ak Parti
Şu an buradasınız: Erdinç Acar: "Konutta alıcıya gün doğdu" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 14:58:35. #1.14#
title