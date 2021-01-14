Erdal Sungur, Nurettin Koca, Berkay Yerlikayaoğlu, Eray Demir, Ahmet Kaynar ve Ömer Taşçı 'Sektörel Bakış'ın konuğu oldu

İş dünyasından Nüans Asansör Yönetim Kurulu üyesi Erdal Songur, Özlem İç Giyim firma sahibi Nurettin Koca, Petsepette sitesi kurucusu Berkay Yerlikayaoğlu, VİP Perde Sistemleri firma sahibi Eray Demir, Argem Çorap firma sahibi Ahmet Kaynar ve İDAŞ Yatakları Üsküdar şubesi Mağaza Müdürü Ömer Taşçı 'Sektörel Bakış' programının konuğu oldu.

9 yıllık geçmişe sahip olan Nüans Asansör Yönetim Kurulu üyesi Erdal Songur, Sektörel Bakış kameralarına Konuştu. Asansörlerdeki güvenlik kriterlerinin neler olduğu, asansörlerdeki bakım-onarım konusunda önemli bilgilere değinen Erdal, firmalarının konuyla alakalı hassasiyetlerini ve faaliyetlerini anlattı.

İç çamaşırı üretimi ve satışı yapan Özlem İç Giyim firma sahibi Nurettin Koca Sektörel Bakış'a konuk oldu. Sektördeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktaran Koca konuyla alakalı birçok konu hakkında bilgi verdi.

İnternetin hayatımıza girmesiyle konforlu alışveriş de hayatımızın bir parçası oldu. Petshop ürünlerinin satıldığı ve 4000 kadar ürün çeşitliliğinin olduğu Petsepette sitesi kurucusu Berkay Yerlikayaoğlu 'Sektörel Bakış'a konuştu.

VİP Perde Sistemleri firma sahibi Eray Demir Sektörel Bakış'ın sorularını yanıtladı.

Argem Çorap kapılarını Sektörel Bakış kameralarına açtı. Firma sahibi sayın Ahmet Kaynar'ın misafir perverliği ve sorularımızı samimi bir şekilde cevaplaması sektördeki başarılarının sırrını açıklar nitelikteydi.

İDAŞ Yatakları Üsküdar şubesi Mağaza Müdürü Ömer Taşçı Sektörel Bakış'ın konuğu oldu. Doğru yatak seçimlerine değinen Taşçı sektörle alakalı önemli bilgilere değindi.