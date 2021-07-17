SPOR Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki ilk maçta Samsunspor, Kayserispor'u yendi
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SPOR Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki ilk maçta Samsunspor, Kayserispor'u yendi

SPOR Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki ilk maçta Samsunspor, Kayserispor'u yendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SÜPER Lig takımlarından Kayserispor ile TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

SÜPER Lig takımlarından Kayserispor ile TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı ilk maçı Samsunspor 1-0 kazandı.

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Samsunspor hazırlık maçı yaptı. Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak maça, "Lung, Carole, Kolovetsios, Yasir, Fernandes, Attamah, Emrah, Avramovski, Onur, Ramazan ve İlhan" 11'i ile çıktı. Samsunspor'un teknik patronu Mehmet Altıparmak ise mücadeleye "Nurullah, Ali, Osman, Plumain, Boli, Hasan, Gökhan, Mehmet, Recep Burak, Hakaj ve Yasin" ilk 11'i ile başladı.

Samsunspor maçı 22'nci dakikada Yasin Öztekin'in kaydettiği golle 1-0 galip tamamladı.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan ilk maç özelliğini taşıyan karşılaşmaya futbolseverler ilgi gösterdi. Kayserispor taraftarları karşılaşmayı sahayı gören dağlık alandan takip etmeye çalıştı. Dağlık araziyi tribün gibi kullanan taraftarlar takımlarına destek verdi.

SPOR Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki ilk maçta Samsunspor, Kayserispor'u yendi
SPOR Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki ilk maçta Samsunspor, Kayserispor'u yendi
SPOR Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki ilk maçta Samsunspor, Kayserispor'u yendi
SPOR Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki ilk maçta Samsunspor, Kayserispor'u yendi
SPOR Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki ilk maçta Samsunspor, Kayserispor'u yendi
SPOR Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki ilk maçta Samsunspor, Kayserispor'u yendi
SPOR Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki ilk maçta Samsunspor, Kayserispor'u yendi
SPOR Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki ilk maçta Samsunspor, Kayserispor'u yendi
SPOR Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki ilk maçta Samsunspor, Kayserispor'u yendi
SPOR Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki ilk maçta Samsunspor, Kayserispor'u yendi
SPOR Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki ilk maçta Samsunspor, Kayserispor'u yendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SPOR Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki ilk maçta Samsunspor, Kayserispor'u yendi - Haberler Spor
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