Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'na devam edildi
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Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'na devam edildi

04.10.2020 14:41 | Son Güncelleme: 05.10.2020 11:12

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın "Best High Altitude MTB Cup" etabı tamamlandı.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın "Best High Altitude MTB Cup" etabı tamamlandı.

Erciyes Dağı'nda gerçekleştirilen yarışlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ, Erciyes Yüksek İrtifa Spor Turizmi Derneği, Velo Erciyes Organizasyonu, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliği ile Develi Belediyesi, Spor AŞ, Kayseri Ulaşım AŞ, İl Sağlık Müdürlüğü ve Oran Kalkınma Ajansı gibi kuruluşların destekleriyle yapıldı.

Yarışlar elit erkekler, junior erkekler, junior kadınlar olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirildi.

Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Fransa ve Kazakistan'dan katılan 17 sporcu, Erciyes'in zorlu parkurlarında pedal çevirdi.

Sporcular, Erciyes'in 2 bin 200 metresinde inşa edilen parkurda inişli çıkışlı arazi şartlarında 26 kilometre mesafe kat etti.

Yarışlarda elit erkeklerde Brissaspor'dan Abdulkadir Kelleci birinci, Fransa'nın Team Giant XC ekibinden Hugo Weiss ikinci, Kazakistan Milli Takımı'ndan Denis Sergiyenko üçüncü oldu.

Junior erkeklerde Fransa'nın Passion Vtt Beaucourt takımından Trimaille Corentin birinciliği, Mardin Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nden Can Ahmet Akpınar ikinciliği, Fransız bisikletçi Billotet Mathieu ise üçüncülüğü elde etti.

Junior kadınlar kategorisinde ise Kayseri Talas Gençlik ve Spor Kulübünden Havva Melike Yiğit, tek sporcu olarak yarıştı.

Yarışlarda dereceye giren sporculara törenle ödülleri verildi.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'na devam edildi
Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'na devam edildi
Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'na devam edildi
Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'na devam edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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