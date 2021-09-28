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Erciyes Cup: Bellona Kayseri Basketbol: 73 Beşiktaş: 69

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Erciyes Cup: Bellona Kayseri Basketbol: 73 Beşiktaş: 69

Erciyes Cup turnuvasının ikinci maçında ev sahibi ekip Bellona Kayseri Basketbol ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Erciyes Cup turnuvasının ikinci maçında ev sahibi ekip Bellona Kayseri Basketbol ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Müsabakayı Bellona Kayseri Basketbol 73-69 kazandı.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Murat Arıkan, Fatmanur Gümüş

Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde (3), Sevgi Tonguç (2), Derin Yaya (5), Brooque Williams (23), Farhiya Abdi (5), Egle Sventoraite (19), Gizem Tüzün (4), Helin Boybeyi, Japreecr Dean (12),

Beşiktaş A.Ş: Ilze Jakobsone (10), Ceyda Nezmiye Bekar (2), Cansu Köksal, Özge Yavaş (5), Elif Bayram (4), Paulina Fridalomsa (11), Ma Draskicevic, Meighan Simmons (20), İlayda Güner (12), Melek Uzunoğlu (2)

Periyotlar:

1.Periyot: 21-22 (Beşiktaş lehine)

2.Periyot: 12-21 (Beşiktaş lehine)

Devre: 33- 43 (Beşiktaş lehine)

3.Periyot: 23-13 (Bellona Kayseri lehine)

4.Periyot: 73-69 (Bellona Kayseri lehine) - KAYSERİ

Erciyes Cup: Bellona Kayseri Basketbol: 73 Beşiktaş: 69

Erciyes Cup: Bellona Kayseri Basketbol: 73 Beşiktaş: 69

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Haber: Erciyes Cup: Bellona Kayseri Basketbol: 73 Beşiktaş: 69 - Haberler Spor
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