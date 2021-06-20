Erciyes Bike Park açılış oyunları ile başladı
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Erciyes Bike Park açılış oyunları ile başladı

Erciyes Bike Park açılış oyunları ile başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Erciyes Bike Park açılış oyunları başladı.

Erciyes Bike Park açılış oyunları başladı. Halat çekme, balon patlatma, yokuş tırmanma, yüksek atlama, tehlike köprüsü gibi oyunlarla Erciyes'te bisiklet severler heyecan ve eğlence dolu bir gün geçirdiler.

Oyunların sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Halat Çekme Federasyon Başkanı Eray Aldemir, Erciyes A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu ve Bisiklet İl Temsilcisi Mehmet Lüzumlar tarafından takdim edildi.

Madalya töreninin ardından açıklamada bulunan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Kayak Merkezlerinin içinde en gözde yerlerden biri olan Erciyes'te kayak sezonun ardından yapılan etkinliklerle vatandaşlarımız spor dolu günler geçirecek, Erciyes Bike Park Açılış Oyunlarıyla bunun ilki yapılmış oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a verdiği destek için teşekkür ederiz" dedi. - KAYSERİ

Erciyes Bike Park açılış oyunları ile başladı
Erciyes Bike Park açılış oyunları ile başladı
Erciyes Bike Park açılış oyunları ile başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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