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Ercan Taner, beIN Sports ile yollarını ayırdı

Ercan Taner, beIN Sports ile yollarını ayırdı
09.05.2020 23:07 | Son Güncelleme: 09.05.2020 23:18

Deneyimli spiker Ercan Taner, katıldığı bir sosyal medya canlı yayınında Süper Lig'in de yayınlarını gerçekleştiren beIN Sports ile yollarını ayırdığını duyurdu. Ercan Taner yakın tarihte yine sosyal medya hesabından koronavirüsü salgını dönenimde maçları anlatma görevini sürdürmeyi düşünmediğini açıklamıştı.

Süper Lig yayıncı kuruluşu beIN Sports'ta görev yapan ünlü spiker Ercan Taner, kanal ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Ajansspor YouTube kanalında yayınlanan bir söyleşiye katılan Taner, "Yayıncı kuruluşta bu konularla ilgili sorumlu arkadaşımızla konuştum. Onlara da artık olmayacağımı söyledim. Hukukta biz buna mücbir sebep diyoruz." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA "BU İŞTE YOKUM" DEMİŞTİ

Ercan Taner kendi sosyal medya hesabından daha önce şu açıklamaları yapmıştı: "Şahsen ben 38 yıldır maç anlatıyorum, program sunuyorum, ama bu işte yokum. Ailemden 2 kişi korona tedavisi gördü. Ne çektiklerini biliyorum. Eşimin kronik rahatsızlığı var. Ne yapacağım yani; stattan stata koşup her riske girip maç mı anlatacağım? Tabii ki hayır"

Ercan Taner, beIN Sports ile yollarını ayırdı
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