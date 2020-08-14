EPDK 36 yeni lisans verdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında 36 yeni lisans verildi.
14.08.2020 09:15 | Son Güncelleme: 14.08.2020 09:58
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında 36 yeni lisans verildi.
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında 16 üretim, 3 tedarik lisansı verildi.
Petrol piyasasında 1 ihrakiye teslimi lisansı tahsis edildi.
LPG piyasasında ise 16 depolama lisansı verilirken, 17 lisans sona erdirildi.
Kaynak: AA