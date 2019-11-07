Enzo Roco: Bu formanın sorumluluğunun farkındayız

Beşiktaş'ın Şilili savunma oyuncusu Enzo Roco, Braga ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Her maçın kendileri için önemli olduğunu belirten Roco, "Bu formanın sorumluluğunun farkındayız. Bu şekilde sahaya çıkıp mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

07.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:13

Beşiktaş'ın Şilili savunma oyuncusu Enzo Roco, Braga ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Her maçın kendileri için önemli olduğunu belirten Roco, "Bu formanın sorumluluğunun farkındayız. Bu şekilde sahaya çıkıp mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dugout

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