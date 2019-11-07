Enzo Roco: Bu formanın sorumluluğunun farkındayız
Beşiktaş'ın Şilili savunma oyuncusu Enzo Roco, Braga ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Her maçın kendileri için önemli olduğunu belirten Roco, "Bu formanın sorumluluğunun farkındayız. Bu şekilde sahaya çıkıp mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın Şilili savunma oyuncusu Enzo Roco, Braga ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Her maçın kendileri için önemli olduğunu belirten Roco, "Bu formanın sorumluluğunun farkındayız. Bu şekilde sahaya çıkıp mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.