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Enver Cenk Şahin'den teşekkür mesajı

Almanya İkinci Futbol Ligi ekibi St. Pauli'deki sözleşmesi karşılıklı feshedilen milli futbolcu Enver Cenk Şahin, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

21.11.2019 22:34 | Son Güncelleme: 21.11.2019 22:58
Enver Cenk Şahin'den teşekkür mesajı

Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediği paylaşımdan sonra Alman ekibi St. Pauli'de kadro dışı bırakılan ve bugün de kulüple sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedilen 25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesaplarından teşekkür mesajı yayımladı. Türklüğünden hiçbir zaman gocunmadığını ifade eden Cenk Şahin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"HER ZAMAN GURURLA TÜRK'ÜM DEDİM"

"Bu noktaya ülkemin toprakları, takımları ve bana güvenen hocaları ile geldim. Türkiye'den ayrıldığım ilk günden bugüne kadar bir an olsun Türklüğümden gocunmadım, her zaman gururla Türk'üm dedim. Çok şükür bu gururu bu kez bana inanan, arkamda duran tüm ülkem sayesinde tekrar yaşadım. Kulüple olan sözleşmem karşılıklı olarak feshedildi. Desteğini hissettiren herkese teşekkür ederim."

Kaynak: AA
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