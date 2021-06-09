ENKA, Libya'daki elektrik santrali projesinde ilk beton dökümünü yaptı

ENKA İnşaat ve Sanayi AŞ, Libya'da devam eden "Tripoli West" elektrik santrali projesinde ilk yapısal beton dökümünü gerçekleştirdiğini duyurdu.

ENKA İnşaat ve Sanayi AŞ, Libya'da devam eden "Tripoli West" elektrik santrali projesinde ilk yapısal beton dökümünü gerçekleştirdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1 Kasım 2020'de başlayan ve 15 ayda tamamlanması planlanan projenin ilk yapısal beton dökümü 5 Haziran'da yapıldı.

ENKA-Siemens konsorsiyumu "Tripoli West 671 MW Basit Çevrim Elektrik Santrali" hızlandırılmış yapım projesi için 2017'de Libya'da sözleşme imzalamıştı.

Libya'nın artan elektrik talebini karşılamak için Libya Genel Elektrik Şirketi (GECOL) ile imzalanan sözleşme projenin gaz türbini ünitelerinin tedarikini ve kurulum işlerini kapsıyor.

Yaklaşık 1000 megavat elektrik açığı olduğu hesaplanan Libya'da elektrik üretimi 5 bin 500 megavat seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı