(Enis Berberoğlu'na koronavirüs tahliyesi
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(Enis Berberoğlu'na koronavirüs tahliyesi

MİT TIR'ları davasından aldığı 5 yıl 10 aylık hapis cezası onandıktan sonra dün milletvekilliği düşürülen, ardından tutuklanan Enis Berberoğlu, 14 Nisan tarihinde kabul edilen infaz düzenlemesi kapsamında yeniden salıverildi.

(Enis Berberoğlu'na koronavirüs tahliyesi
05.06.2020 22:51 | Son Güncelleme: 05.06.2020 22:51
MİT TIR'ları davasından aldığı 5 yıl 10 aylık hapis cezası onandıktan sonra dün milletvekilliği düşürülen, ardından tutuklanan Enis Berberoğlu, 14 Nisan tarihinde kabul edilen infaz düzenlemesi kapsamında yeniden salıverildi. 

İnfaz düzenlemesine göre Berberoğlu, kalan 18 aylık hapis cezasının 31 Temmuz tarihine kadar olan kısmını dışarıda geçirecek. Berberoğlu, 31 Temmuz tarihinde yeniden cezaevine girecek. 

MİT TIR'ları davasından tutuklu yargılanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu cezavinden çıktı. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kesinleşen hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Enis Berberoğlu, aynı gece gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÇIKARILAN İNFAZ DÜZENLEMESİ KAPSAMINDA SALIVERİLDİBerberoğlu'nun Avukatı Yiğit Acar, bugün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, Koronavirüs tedbirleri kapsamında14 Nisan tarihinde kabul edilen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında müvekkilinin cezasının 31 Temmuz tarihine kadar olan kısmının dışarıda geçirmesini talep etti. Bu talep üzerine Berberoğlu akşam saatlerinde Berberoğlu tahliye edildi. 

DAVANIN GEÇMİŞİEnis Berberoğlu, durdurulan MİT TIR'larına ilişkin görüntüleri Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ileterek yayınlattığı gerekçesi ile, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan yargılandığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 14 Haziran 2017 tarihinde 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan Berberoğlu karar ile birlikte tutuklanmıştı. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu kararı İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. Davaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 13 Şubat 2018 tarihinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını kaldırarak yeni hüküm kurdu. 2. Ceza Dairesi, Berberoğlu'nu 5 yıl 10 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Berberoğlu'nun avukatları bu cezayı Yargıtay'a taşımışlardı. Yargıtay'ın onaması ile kesinleşen karar dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunarak Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü. Milletvekilliği düşürülen Berberoğlu, dün gece evinden gözaltına alınarak Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'na götürülmüştü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 Nisan tarihinde çıkarılan İnfaz Düzenlemesi kapsamında kalan 18 aylık cezasının 31 Temmuz tarihine kadar dışarıda geçirecek olan Berberoğlu'nun 31 Temmuz tarihinde cezaevine girmesi bekleniyor. 

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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