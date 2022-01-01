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Engin Fırat'tan Mehmet Atmaca'ya ziyaret

Engin Fırat'tan Mehmet Atmaca'ya ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kenya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, Mehmet Atmaca Holding'in sahibi Mehmet Atmaca'yı ziyaret etti.

FIRAT, MALATYA (İHA) - Kenya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, Mehmet Atmaca Holding'in sahibi Mehmet Atmaca'yı ziyaret etti.

Kenya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, Mehmet Atmaca Holding'in sahibi Mehmet Atmaca'ya makamında ziyarette bulundu. Ziyarette ONVO markasıyla birçok kulübe sponsor olan Mehmet Atmaca'yı spora yaptığı yatırımlardan dolayı

tebrik eden Engin Fırat, gelecekte yapılacak sponsorluklarla ilgili de bilgiler aldı. Mehmet Atmaca da yurt dışında Türkiye'yi başarıyla temsil Engin Fırat'a teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi. - İSTANBUL

Engin Fırat'tan Mehmet Atmaca'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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