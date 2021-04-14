Engin Fırat: "İki tane teklif geldi

Moldova Milli Takımı ile yollarını ayıran Teknik Direktör Engin Fırat, şu ana kadar kendisine iki teklif geldiğini ancak yaza kadar dinlenmek istediğini söyledi.

Moldova Milli Takımı ile yollarını ayıran Teknik Direktör Engin Fırat, şu ana kadar kendisine iki teklif geldiğini ancak yaza kadar dinlenmek istediğini söyledi.

Moldova Milli Takımı ile şubat ayında sözleşmesi sona eren ardından yollarını ayıran Engin Fırat, birçok konuda açıklamalarda bulundu. Fırat, Moldova'nın kalbinden her zaman özel bir yer olarak kalacağını belirterek, "Şubat ayında sözleşmem bitti ve uzatmadık. Moldova Milli Takımı çok olumlu futbol oynamaya başlamıştı. Ben göreve geldiğimde, net bir şekilde ifade etmiştim, oyuncu kalitemiz düşük olduğu için, takım oyununu en üst seviyeye getirmek için mücadele vermemiz gerekiyor diye. Bunun için de ancak Avrupa'nın üst seviye takımlarıyla oynayıp, bu tempoya uyum sağlamak gerektiğini biliyorduk. Takım da Fransa, İsveç, İzlanda ve Rusya maçlarında bunu gösterdi. Hatta son maçımda Kosova deplasmanında çok üstün bir oyun oynadık ve kaleye 10 şut atarak Moldova için tarihi bir istatistik yakaladık. Bu, takım oyununda çok iyi yolda olduğumuzu gösteriyor ama 10 şuttan gol bulamamak da oyuncu kalitesindeki sorunu net hatırlatıyor. Oyuncular çok iyi niyetli ama kapasiteleri de belli" dedi.

"Dünya Kupası elemelerinde hedef konusunda bazı farklı görüşler oldu"

Neden ayrıldığıyla ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, "Şubatta zaten sözleşmem bitiyordu, Dünya Kupası elemelerindeki hedef konusunda bazı farklı görüşler oldu. Milli takım gelecek için ne kadar umut verse de, hazır değil ve zamana ihtiyaç var. Ben milli takıma genç oyuncuları monte ettim ama bunların 1-2 sene daha tecrübe kazandıktan sonra gerçek anlamda katkı vermeye başlayacaklar. Federasyon Başkanı da takımın hazır olduğunu düşünüyordu ki, Dünya Kupası elemelerinde hedefi grupta 3. sıra olarak belirledi. Bana göre de çok zor bir hedefti. Kendime ne kadar güvensem ve grupta Danimarka hariç üst seviye takım bulunmasa da beklentiler gerçekçiliğini kaybettiğinde sürpriz başarılar elde etmenin bile bir anlamı olmayacaktı. Yani ayrılma zamanı gelmişti. Federasyon da bu hedefe ulaşabileceğini düşündüğü bir hocayla anlaştı. Biz de arkadaş olarak ayrıldık" ifadelerini kullandı.

"Ailem Türkiye'de kalmamı istiyor"

Moldova'yı çok sevdiğini ve bu ülkenin milli takımının başında olmaktan her zaman gurur duyduğunu vurgulayan Engin Fırat, gelecekteki hedefleriyle ilgili olarak da, "Menajerim 2 tane teklif getirdi ama ben yaza kadar dinlenmek istiyorum. Ondan sonra ne olacak bilmiyorum henüz. Ben yine yurt dışında çalışmak istiyorum, ailem de Türkiye'de kalmamı istiyor. Bakalım ne olacak. Her şey mümkün" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı