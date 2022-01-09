Engin Fırat, Fenerbahçe'ye Olunga'yı getirecek!

FIRAT, MALATYA (İHA) - Fenerbahçe'de hoca arayışları tüm hızıyla sürerken, ismi ön plana çıkan Teknik Direktör Engin Fırat, sarı-lacivertli takımın başına geçmesi durumunda Kenyalı golcü Michael Olunga'yı da yanında getirecek.

Fenerbahçe'de yabancı teknik direktör transferi olmaması durumunda yerli hocalardan Okan Buruk, İsmail Kartal ile birlikte Kenya Milli Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat'ın da adı anılıyor. Engin Fırat'ın Alman ekolünde yetişmesinin, kulübü bilmesinin ve uluslararası tecrübeye sahip olmasından dolayı Başkan Ali Koç'un transfere sıcak baktığı belirtiliyor. Engin Fırat'ın sarı-lacivertli takımın başına geçmesi halinde Kenyalı golcü Michael Olunga'yı da yanında getireceği gelen bilgiler arasında. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet